Альварес Чавесу: У тебя есть контракт на бой, подпиши его
Мексиканский боксёр Сауль Альварес, владеющий титулом чемпиона мира WBO в первом среднем весе, призвал соотечественника Хулио Сезара
Чавеса-младшего подписать контракт на бой.
Команды боксёров вели переговоры об организации поединка 6 мая и договорились провести его в промежуточном весе 165 фунтов. Однако камнем преткновения стал гонорар, предложенный Чавесу.
«Не позволяй своим людям относиться к тебе как к ребёнку. Со вчерашнего дня у них на руках есть контракт. Подпиши его. И мы сможем провести бой», — написал Альварес в «твиттере».
Промоутер Сауля Оскар де ла Хойя в своём микроблоге оставил следующее послание: «Чавес-младший, мы дали тебе возможность сразиться с Альваресом. У твоего менеджера есть контракт. Остановите ложные сообщения в “твиттере”. Поставь свою подпись, и мы организуем бой 6 мая».
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