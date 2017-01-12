Альварес Чавесу: У тебя есть контракт на бой, подпиши его

Команды боксёров вели переговоры об организации поединка 6 мая и договорились провести его в промежуточном весе 165 фунтов. Однако камнем преткновения стал гонорар, предложенный Чавесу.



«Не позволяй своим людям относиться к тебе как к ребёнку. Со вчерашнего дня у них на руках есть контракт. Подпиши его. И мы сможем провести бой», — написал Альварес в «твиттере».



Промоутер Сауля Оскар де ла Хойя в своём микроблоге оставил следующее послание: «Чавес-младший, мы дали тебе возможность сразиться с Альваресом. У твоего менеджера есть контракт. Остановите ложные сообщения в “твиттере”. Поставь свою подпись, и мы организуем бой 6 мая».