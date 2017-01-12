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12 января 2017, 11:46 | Бокс | Чемпионат.com

Аванесян проведёт защиту титула WBA в бою с Ламонтом Питерсоном

Регулярный чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBA Давид Аванесян проведёт поединок против экс-чемпиона мира Ламонта Питерсона, сообщает BoxingScene.

Встреча этих боксёров запланирована на 18 февраля в Цинциннати, в андеркарте поединка между Эдриеном Бронером и Адрианом Гранадосом.

В мае прошлого года Аванесян завоевал титул временного чемпиона WBA в бою с Шейном Мозли, над которым одержал победу по очкам. В ноябре WBA изменила его статус временного чемпиона на статус регулярного.
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