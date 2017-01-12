Аванесян проведёт защиту титула WBA в бою с Ламонтом Питерсоном

Встреча этих боксёров запланирована на 18 февраля в Цинциннати, в андеркарте поединка между Эдриеном Бронером и Адрианом Гранадосом.



В мае прошлого года Аванесян завоевал титул временного чемпиона WBA в бою с Шейном Мозли, над которым одержал победу по очкам. В ноябре WBA изменила его статус временного чемпиона на статус регулярного.