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https://sport.mail.ru/news/boxing/28400818/
12 января 2017, 10:42 | Бокс | Sports.kz

Марат Елеусинов: Мы достигли устной договоренности, сам контракт Данияра будет подписан в феврале

Заслуженный тренер РК и отец Данияра Елеусинова Марат Елеусинов в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz рассказал о переходе победители Олимпиады в Рио в профессионалы. Он отметил, что сам контракт его сына с промоутерской компанией будет подписан в феврале.

Заслуженный тренер РК и отец <span class=error>Данияра</span> Елеусинова Марат <span class=error>Елеусинов</span> в интервью корреспонденту республиканского <nobr>интернет-портала</nobr> Sports.kz рассказал о переходе победители Олимпиады в Рио в профессионалы. Он отметил что сам контракт его сына с промоутерской компанией будет подписан в феврале. Увеличить
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— Правда ли, что Данияр подписал контракт с промоутерской компанией и перешел в профессионалы?
— Были проведены переговоры, но официально контракт еще не подписан.

 — Что Вы думаете о таком варианте продолжения карьеры Вашего сына?
— Уже есть определенность в том, что Данияр будет выступать на профи-ринге. Сейчас мы достигли устной договоренности, сам контракт будет подписан в феврале.

 — Это не та промоутерская компания, с которой работал Даурен Елеусинов?
— Нет, Даурен уже расторг прежний контракт. Сейчас планируется что и Данияр, и Даурен будут выступать в одном промоушене.

 — Какая есть информация о планах Даурена Елеусинова?
— Даурен несколько месяцев не боксировал. Месяц за месяцем ему давали обещания, что, вот, скоро он проведет бой, но это ни к чему не привело. Поэтому, в связи с невыполнением контрактных обязательств, было принято решение прекратить сотрудничество с его прежней промоутерской компанией.

 — Многие специалисты говорили о том, что Данияр Елеусинов способен выиграть вторую Олимпиаду.
— В контракте Данияра будет условие, которое даст ему право выступить на следующей Олимпиаде, если он этого пожелает.

 — С кем из профессионалов Вы бы сравнили Данияра? Многие говорят о том, что его стиль ведения боя напоминает манеру Флойда Мейвезера.
— Конечно, какие-то сходства есть. Все покажет время. Я не любитель давать какие-либо прогнозы. И перед Олимпиадой старался ничего не прогнозировать. Поэтому сейчас тоже не буду предугадывать, как все может сложиться.

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