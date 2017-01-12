Марат Елеусинов: Мы достигли устной договоренности, сам контракт Данияра будет подписан в феврале

— Правда ли, что Данияр подписал контракт с промоутерской компанией и перешел в профессионалы?

— Были проведены переговоры, но официально контракт еще не подписан.



— Что Вы думаете о таком варианте продолжения карьеры Вашего сына?

— Уже есть определенность в том, что Данияр будет выступать на профи-ринге. Сейчас мы достигли устной договоренности, сам контракт будет подписан в феврале.



— Это не та промоутерская компания, с которой работал Даурен Елеусинов?

— Нет, Даурен уже расторг прежний контракт. Сейчас планируется что и Данияр, и Даурен будут выступать в одном промоушене.



— Какая есть информация о планах Даурена Елеусинова?

— Даурен несколько месяцев не боксировал. Месяц за месяцем ему давали обещания, что, вот, скоро он проведет бой, но это ни к чему не привело. Поэтому, в связи с невыполнением контрактных обязательств, было принято решение прекратить сотрудничество с его прежней промоутерской компанией.



— Многие специалисты говорили о том, что Данияр Елеусинов способен выиграть вторую Олимпиаду.

— В контракте Данияра будет условие, которое даст ему право выступить на следующей Олимпиаде, если он этого пожелает.



— С кем из профессионалов Вы бы сравнили Данияра? Многие говорят о том, что его стиль ведения боя напоминает манеру Флойда Мейвезера.

— Конечно, какие-то сходства есть. Все покажет время. Я не любитель давать какие-либо прогнозы. И перед Олимпиадой старался ничего не прогнозировать. Поэтому сейчас тоже не буду предугадывать, как все может сложиться.