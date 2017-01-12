Марат Елеусинов: Мы достигли устной договоренности, сам контракт Данияра будет подписан в феврале
Заслуженный тренер РК и отец Данияра Елеусинова Марат Елеусинов в интервью корреспонденту республиканского
интернет-портала Sports.kz рассказал о переходе победители Олимпиады в Рио в профессионалы. Он отметил, что сам контракт его сына с промоутерской компанией будет подписан в феврале.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Правда ли, что Данияр подписал контракт с промоутерской компанией и перешел в профессионалы?
— Были проведены переговоры, но официально контракт еще не подписан.
— Что Вы думаете о таком варианте продолжения карьеры Вашего сына?
— Уже есть определенность в том, что Данияр будет выступать на
— Это не та промоутерская компания, с которой работал Даурен Елеусинов?
— Нет, Даурен уже расторг прежний контракт. Сейчас планируется что и Данияр, и Даурен будут выступать в одном промоушене.
— Какая есть информация о планах Даурена Елеусинова?
— Даурен несколько месяцев не боксировал. Месяц за месяцем ему давали обещания, что, вот, скоро он проведет бой, но это ни к чему не привело. Поэтому, в связи с невыполнением контрактных обязательств, было принято решение прекратить сотрудничество с его прежней промоутерской компанией.
— Многие специалисты говорили о том, что Данияр Елеусинов способен выиграть вторую Олимпиаду.
— В контракте Данияра будет условие, которое даст ему право выступить на следующей Олимпиаде, если он этого пожелает.
— С кем из профессионалов Вы бы сравнили Данияра? Многие говорят о том, что его стиль ведения боя напоминает манеру Флойда Мейвезера.
— Конечно,
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