Головкин жестко высказался о Канело

— Пока я не думаю о Канело. Он слишком много болтает, слишком много ерунды и глупой болтовни. Сейчас мне это абсолютно неинтересно. Возможно, завтра он позвонит мне и скажет, что готов драться, но сегодня его для меня не существует, для меня он — ничто. Он болтает с прошлого года, и всё — о бизнесе. Он говорит после каждого боя: «Я хочу драться с Головкиным, дайте мне перчатки!». Если ты действительно готов драться — позвони мне, давай! Без болтовни, без рекламы — просто сделай это! Сегодня у меня есть контракт с Джейкобсом. С Канело у меня контракта нет, как и для меня нет его, — сказал Головкин.