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https://sport.mail.ru/news/boxing/28400199/
12 января 2017, 10:23 | Бокс | Sports.kz

Головкин жестко высказался о Канело

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) пока предпочитает не думать о потенциальном бое с мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingnews24.com.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) пока предпочитает не думать о потенциальном бое с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingnews24.com. Увеличить
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 — Пока я не думаю о Канело. Он слишком много болтает, слишком много ерунды и глупой болтовни. Сейчас мне это абсолютно неинтересно. Возможно, завтра он позвонит мне и скажет, что готов драться, но сегодня его для меня не существует, для меня он — ничто. Он болтает с прошлого года, и всё — о бизнесе. Он говорит после каждого боя: «Я хочу драться с Головкиным, дайте мне перчатки!». Если ты действительно готов драться — позвони мне, давай! Без болтовни, без рекламы — просто сделай это! Сегодня у меня есть контракт с Джейкобсом. С Канело у меня контракта нет, как и для меня нет его, — сказал Головкин.

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