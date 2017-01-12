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12 января 2017, 9:16 | Бокс | Sports.kz

Головкин сделал выбор между Сондерсом и Альваресом

Непобежденный средневес Геннадий Головкин в интервью BoxingScene.com назвал наиболее приоритетный для себя бой на данный момент, пишет Sports.kz.

Непобежденный <span class=error>средневес</span> Геннадий <span class=error>Головкин</span> в интервью BoxingScene.com назвал наиболее приоритетный для себя бой на данный момент пишет Sports.kz. Увеличить
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— Если бы тебе пришлось выбирать между поединком с Сондерсом для объединения всех чемпионских титулов в среднем весе и Канело — боем за большие деньги, что бы ты выбрал?
— Чемпиона (Сондерса — прим.), мне нужно чемпионство.

— Если бы ты побил их обоих, с тебя было бы достаточно? Может ты бы задумался о том, чтобы завершить карьеру?
— Это не зависит от меня. Я хочу объединительный бой.

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