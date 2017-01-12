Головкин сделал выбор между Сондерсом и Альваресом

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— Если бы тебе пришлось выбирать между поединком с Сондерсом для объединения всех чемпионских титулов в среднем весе и Канело — боем за большие деньги, что бы ты выбрал?

— Чемпиона (Сондерса — прим.), мне нужно чемпионство.

— Если бы ты побил их обоих, с тебя было бы достаточно? Может ты бы задумался о том, чтобы завершить карьеру?

— Это не зависит от меня. Я хочу объединительный бой.