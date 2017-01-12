Джейкобс считает Головкина россиянином

Кроме того, Джейкобс назвал Головкина «“убийцей” из России».

«У Брука не было размаха рук или силы. И я не знал, что Головкин покажет некоторые бреши в своей обороне. Восходя по боксерской “лестнице”, я впервые услышал об этом парне, этом “убийце”, приехавшем из России. Он всегда был у меня на радаре. Головкин чрезвычайно силен, этим нельзя пренебрегать. Но его слабости, из которых можно извлечь выгоду, — все те же, что мы видели на протяжении многих лет. Я атлетичный, у меня есть габариты, размах, много физических преимуществ. Главное — использовать по максимуму лучшие из моих атрибутов и свести к минимуму его», — отметил Джейкобс, чьи слова приводит Los Angeles Times.