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https://sport.mail.ru/news/boxing/28398729/
12 января 2017, 9:08 | Бокс | Sports.kz

Джейкобс считает Головкина россиянином

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA (Regular) Дэниэл Джейкобс отметил недостатки Геннадия Головкина, которые он увидел в его поединке с Келлом Бруком, сообщает Sports.kz.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA (Regular) <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс отметил недостатки Геннадия <span class=error>Головкина</span> которые он увидел в его поединке с <span class=error>Келлом</span> <span class=error>Бруком</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Кроме того, Джейкобс назвал Головкина «“убийцей” из России».

«У Брука не было размаха рук или силы. И я не знал, что Головкин покажет некоторые бреши в своей обороне. Восходя по боксерской “лестнице”, я впервые услышал об этом парне, этом “убийце”, приехавшем из России. Он всегда был у меня на радаре. Головкин чрезвычайно силен, этим нельзя пренебрегать. Но его слабости, из которых можно извлечь выгоду, — все те же, что мы видели на протяжении многих лет. Я атлетичный, у меня есть габариты, размах, много физических преимуществ. Главное — использовать по максимуму лучшие из моих атрибутов и свести к минимуму его», — отметил Джейкобс, чьи слова приводит Los Angeles Times.

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