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https://sport.mail.ru/news/boxing/28398615/
12 января 2017, 9:04 | Бокс | Sports.kz

Мэйвезер не упомянул Головкина в рейтинге лучших P4P-боксеров

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший в интервью ESPN поделился мнением о лучших, на его взгляд, pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксерах, сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мэйвезер-младший</nobr> в интервью <span class=error>ESPN</span> поделился мнением о лучших на его взгляд <nobr>pound-for-pound</nobr> (вне зависимости от весовой категории) боксерах сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Мне нравится Андре Уорд, но нужно называть вещи своими именами: он не победил Ковалева в последнем бою. Номером один должен быть «Чоколатито» — он адский боец, еще ни разу не проиграл! Кандидаты на звание лучшего P4P в будущем? Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс, Кит Турман, Дэнни Гарсия, Эрисланди Лара, Сауль Альварес «Канело». Думаю, в конце концов, лучшего определят Спенс и Канело, — сказал Мэйвезер.

Отметим, что в свой список лучших P4P-боксеров Мэйвезер не включил Геннадия Головкина.

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