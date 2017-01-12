Мэйвезер не упомянул Головкина в рейтинге лучших P4P-боксеров

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— Мне нравится Андре Уорд, но нужно называть вещи своими именами: он не победил Ковалева в последнем бою. Номером один должен быть «Чоколатито» — он адский боец, еще ни разу не проиграл! Кандидаты на звание лучшего P4P в будущем? Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс, Кит Турман, Дэнни Гарсия, Эрисланди Лара, Сауль Альварес «Канело». Думаю, в конце концов, лучшего определят Спенс и Канело, — сказал Мэйвезер.



Отметим, что в свой список лучших P4P-боксеров Мэйвезер не включил Геннадия Головкина.