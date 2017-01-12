Мэйвезер не упомянул Головкина в рейтинге лучших P4P-боксеров
Американский боксер Флойд
Мэйвезер-младший в интервью ESPN поделился мнением о лучших, на его взгляд, pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксерах, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Мне нравится Андре Уорд, но нужно называть вещи своими именами: он не победил Ковалева в последнем бою. Номером один должен быть «Чоколатито» — он адский боец, еще ни разу не проиграл! Кандидаты на звание лучшего P4P в будущем? Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс, Кит Турман, Дэнни Гарсия, Эрисланди Лара, Сауль Альварес «Канело». Думаю, в конце концов, лучшего определят Спенс и Канело, — сказал Мэйвезер.
Отметим, что в свой список лучших P4P-боксеров Мэйвезер не включил Геннадия Головкина.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter