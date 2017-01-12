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https://sport.mail.ru/news/boxing/28398614/
12 января 2017, 9:03 | Бокс | Sports.kz

Флойд Мэйвезер-младший: Канело нокаутирует Головкина

Экс чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший верит, что Сауль «Канело» Альварес сумеет нокаутировать Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.

Экс чемпион мира в пяти весовых категориях <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мэйвезер-младший</nobr> верит что <span class=error>Сауль</span> <span class=error>Канело</span> Альварес сумеет нокаутировать Геннадия <span class=error>Головкина</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Также Флойд сделал прогноз на поединок Головкина с Дэниэлом Джейкобсом.

«Канело не избегает GGG. Он побьет его. Если я не ошибаюсь, Головкин — это тот парень, которого перебоксировал полусредневес. Я разбираюсь в боксе. Никто в мире не знает бокс так же хорошо, как я. Канело нокаутирует GGG. У Головкина впереди бой с Дэниэлом Джейкобсом. Джейкобс умеет драться. Он может раздавать удары, но ему также нужно быть способным их принимать. Все будет зависеть от того, кто кого первым достанет», — сказал Мэйвезер в лайв-чате ESPN.

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