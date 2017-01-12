Флойд Мэйвезер-младший: Канело нокаутирует Головкина
Экс чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд
Мэйвезер-младший верит, что Сауль «Канело» Альварес сумеет нокаутировать Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.
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Также Флойд сделал прогноз на поединок Головкина с Дэниэлом Джейкобсом.
«Канело не избегает GGG. Он побьет его. Если я не ошибаюсь, Головкин — это тот парень, которого перебоксировал полусредневес. Я разбираюсь в боксе. Никто в мире не знает бокс так же хорошо, как я. Канело нокаутирует GGG. У Головкина впереди бой с Дэниэлом Джейкобсом. Джейкобс умеет драться. Он может раздавать удары, но ему также нужно быть способным их принимать. Все будет зависеть от того, кто кого первым достанет», — сказал Мэйвезер в
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