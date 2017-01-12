Головкин признался, что в прошлом году потерял интерес к боксу

— В прошлом году я немного потерял интерес к боксу… Понимаете, столько болтовни, столько глупой болтовни с использованием моего имени — «я хочу», «я готов»… Никто не хочет, никто не готов. Но вчера я увидел, что Дэнни (Джейкобс — прим.) готов, действительно готов, — сказал Головкин.



Напомним, в 2016 году Геннадий Головкин выходил на ринг лишь дважды — в апреле против Доминика Уэйда и в сентябре против Келла Брука. Ожидалось, что GGG проведет еще один бой в декабре, однако переговоры с командой Криса Юбэнка-младшего зашли в тупик, а с промоутерами Дэниэла Джейкобса не был урегулирован финансовый вопрос, вследствие чего бой был перенесен на март.