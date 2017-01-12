Головкин признался, что в прошлом году потерял интерес к боксу
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в интервью SecondsOut рассказал о вещах из мира бокса, которые его разочаровывают, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— В прошлом году я немного потерял интерес к боксу… Понимаете, столько болтовни, столько глупой болтовни с использованием моего имени — «я хочу», «я готов»… Никто не хочет, никто не готов. Но вчера я увидел, что Дэнни (Джейкобс — прим.) готов, действительно готов, — сказал Головкин.
Напомним, в 2016 году Геннадий Головкин выходил на ринг лишь дважды — в апреле против Доминика Уэйда и в сентябре против Келла Брука. Ожидалось, что GGG проведет еще один бой в декабре, однако переговоры с командой Криса
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