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12 января 2017, 8:39 | Бокс | Sports.kz

Головкин признался, что в прошлом году потерял интерес к боксу

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в интервью SecondsOut рассказал о вещах из мира бокса, которые его разочаровывают, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> в интервью SecondsOut рассказал о вещах из мира бокса которые его разочаровывают сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — В прошлом году я немного потерял интерес к боксу… Понимаете, столько болтовни, столько глупой болтовни с использованием моего имени — «я хочу», «я готов»… Никто не хочет, никто не готов. Но вчера я увидел, что Дэнни (Джейкобс — прим.) готов, действительно готов, — сказал Головкин.

Напомним, в 2016 году Геннадий Головкин выходил на ринг лишь дважды — в апреле против Доминика Уэйда и в сентябре против Келла Брука. Ожидалось, что GGG проведет еще один бой в декабре, однако переговоры с командой Криса Юбэнка-младшего зашли в тупик, а с промоутерами Дэниэла Джейкобса не был урегулирован финансовый вопрос, вследствие чего бой был перенесен на март.

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