Головкин рассказал о возможном бое с Уордом

— Надеюсь, этот бой состоится, но это бокс. Хотя, конечно, сейчас другая ситуация. Он поднялся в 175 фунтов, я остался в 160. Но в будущем — почему бы и нет? Этого боя хотят все. Когда он был в 168 фунтах, мы говорили пару раз, но ничего серьезного. Думаю, в будущем этот бой возможен. Я готов драться с кем угодно, — сказал Головкин.