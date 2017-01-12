Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28398226/
12 января 2017, 8:38 | Бокс | Sports.kz

Головкин рассказал о возможном бое с Уордом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) в эфире передачи The Breakfast Club на радиостанции Power рассказал о потенциальном бое с американцем Андре Уордом (31−0, 15 КО), сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) в эфире передачи The Breakfast <span class=error>Club</span> на радиостанции Power рассказал о потенциальном бое с американцем <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span> (31−0 15 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

 — Надеюсь, этот бой состоится, но это бокс. Хотя, конечно, сейчас другая ситуация. Он поднялся в 175 фунтов, я остался в 160. Но в будущем — почему бы и нет? Этого боя хотят все. Когда он был в 168 фунтах, мы говорили пару раз, но ничего серьезного. Думаю, в будущем этот бой возможен. Я готов драться с кем угодно, — сказал Головкин.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
11 января

Геннадий Головкин: «Уважаю Трампа, но не увлекаюсь политикой»

Эксперт рассказал, почему Альваресу не выгоден бой с Исламом

Джейкобс рассказал о плане на бой с Головкиным