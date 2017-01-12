Головкин рассказал о возможном бое с Уордом
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) в эфире передачи The Breakfast Club на радиостанции Power рассказал о потенциальном бое с американцем Андре Уордом (31−0, 15 КО), сообщает Sports.kz.
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— Надеюсь, этот бой состоится, но это бокс. Хотя, конечно, сейчас другая ситуация. Он поднялся в 175 фунтов, я остался в 160. Но в будущем — почему бы и нет? Этого боя хотят все. Когда он был в 168 фунтах, мы говорили пару раз, но ничего серьезного. Думаю, в будущем этот бой возможен. Я готов драться с кем угодно, — сказал Головкин.
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