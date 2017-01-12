Тренер Головкина удивлен, что Чавес-младший согласился драться с Канело в 165 фунтах
Абель Санчес, тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина, в интервью Boxingscene.com прокомментировал потенциальный бой мексиканцев Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО) и Хулио Сесара
Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО), сообщает Sports.kz.
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— Думаю, Канело побьет Чавеса за счет скорости. Но Чавес — крупный парень, я дам ему шанс, хотя, скорее всего, Канело победит. Больше меня удивило то, что Чавес согласился драться с Канело в 165 фунтах. На взвешивании перед своим последним боем он выглядел убитым, поэтому, мне кажется, ему будет очень сложно спуститься в 165 фунтов, — сказал Санчес.
Ожидается, что бой Канело —
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