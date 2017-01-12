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https://sport.mail.ru/news/boxing/28398189/
12 января 2017, 8:36 | Бокс | Sports.kz

Тренер Головкина удивлен, что Чавес-младший согласился драться с Канело в 165 фунтах

Абель Санчес, тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина, в интервью Boxingscene.com прокомментировал потенциальный бой мексиканцев Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО) и Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО), сообщает Sports.kz.

<span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> тренер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> в интервью Boxingscene.com прокомментировал потенциальный бой мексиканцев <span class=error>Сауля</span> Альвареса <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) и Хулио <span class=error>Сесара</span> <nobr>Чавеса-младшего</nobr> (50−2−1 32 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Думаю, Канело побьет Чавеса за счет скорости. Но Чавес — крупный парень, я дам ему шанс, хотя, скорее всего, Канело победит. Больше меня удивило то, что Чавес согласился драться с Канело в 165 фунтах. На взвешивании перед своим последним боем он выглядел убитым, поэтому, мне кажется, ему будет очень сложно спуститься в 165 фунтов, — сказал Санчес.

Ожидается, что бой Канело — Чавес-младший состоится 6 мая.

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