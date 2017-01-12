Тренер Головкина удивлен, что Чавес-младший согласился драться с Канело в 165 фунтах

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— Думаю, Канело побьет Чавеса за счет скорости. Но Чавес — крупный парень, я дам ему шанс, хотя, скорее всего, Канело победит. Больше меня удивило то, что Чавес согласился драться с Канело в 165 фунтах. На взвешивании перед своим последним боем он выглядел убитым, поэтому, мне кажется, ему будет очень сложно спуститься в 165 фунтов, — сказал Санчес.



Ожидается, что бой Канело — Чавес-младший состоится 6 мая.