— Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал: моих тренеров, промоутеров, спонсоров, друзей, семью. Это будет действительно большой бой. Я давно знаю Джейкобса, и он заслуживает уважения, потому что всегда готов боксировать. На ринге встретятся два лучших боксера-средневеса. Важно узнать, кто является номером один в дивизионе прямо сейчас — не только для меня, но и для всех. Жду всех 18 марта на Madison Square Garden, — сказал Головкин.