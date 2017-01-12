Геннадий Головкин: Важно узнать, кто является номером один в среднем весе — не только для меня, но и для всех
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) выступил с речью на
пресс-конференции в Лос-Анджелесе, приуроченной к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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— Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал: моих тренеров, промоутеров, спонсоров, друзей, семью. Это будет действительно большой бой. Я давно знаю Джейкобса, и он заслуживает уважения, потому что всегда готов боксировать. На ринге встретятся два лучших
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