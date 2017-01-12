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12 января 2017, 8:35 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Важно узнать, кто является номером один в среднем весе — не только для меня, но и для всех

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) выступил с речью на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, приуроченной к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) выступил с речью на <nobr>пресс-конференции</nobr> в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> приуроченной к бою с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал: моих тренеров, промоутеров, спонсоров, друзей, семью. Это будет действительно большой бой. Я давно знаю Джейкобса, и он заслуживает уважения, потому что всегда готов боксировать. На ринге встретятся два лучших боксера-средневеса. Важно узнать, кто является номером один в дивизионе прямо сейчас — не только для меня, но и для всех. Жду всех 18 марта на Madison Square Garden, — сказал Головкин.

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