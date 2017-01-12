Дэниэл Джейкобс: Я уважаю Головкина, но никого не боюсь, никого

— Я благодарен моей семье, которая всегда меня поддерживает, моей команде, которая из меня сделала того боксера, кем я являюсь сейчас, спонсорам, телеканалу HBO за трансляцию этого боя и всем тем, кто причастен к организации этого большого боя. На ринге встретятся два чемпиона, лучшие из лучших — этот бой нельзя пропустить. Я всегда хочу новых вызовов, хочу драться с лучшими — парнями, которые сейчас на пике своей карьеры. Я уважаю Геннадия и его команду за то, что они согласились на этот бой. Но я никого не боюсь, никого! — сказал Джейкобс.