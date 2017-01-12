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https://sport.mail.ru/news/boxing/28398187/
12 января 2017, 8:33 | Бокс | Sports.kz

Дэниэл Джейкобс: Я уважаю Головкина, но никого не боюсь, никого

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) выступил с речью на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, приуроченной к бою с казахстанцем Геннадием Головиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−1 29 КО) выступил с речью на <nobr>пресс-конференции</nobr> в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> приуроченной к бою с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Я благодарен моей семье, которая всегда меня поддерживает, моей команде, которая из меня сделала того боксера, кем я являюсь сейчас, спонсорам, телеканалу HBO за трансляцию этого боя и всем тем, кто причастен к организации этого большого боя. На ринге встретятся два чемпиона, лучшие из лучших — этот бой нельзя пропустить. Я всегда хочу новых вызовов, хочу драться с лучшими — парнями, которые сейчас на пике своей карьеры. Я уважаю Геннадия и его команду за то, что они согласились на этот бой. Но я никого не боюсь, никого! — сказал Джейкобс.

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Геннадий Головкин: Важно узнать, кто является номером один в среднем весе — не только для меня, но и для всех

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) выступил с речью на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, приуроченной к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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