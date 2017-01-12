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https://sport.mail.ru/news/boxing/28397677/
12 января 2017, 1:23 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер-младший: Мы готовы дать Макгрегору $ 15 млн за бой

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший заявил, что готов заплатить Конору Макгрегору $ 15 млн за бой с ним.

12-кратный чемпион мира по боксу <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мейвезер-младший</nobr> заявил что готов заплатить <span class=error>Конору</span> Макгрегору 15 млн за бой с ним. Увеличить
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«Единственное, что меня может заинтересовать, — это бой с Конором Макгрегором. Я бизнесмен, а с точки зрения бизнеса этот бой имеет смысл. Я верю в то, что работать надо умнее, а не больше. Мы пытались устроить бой с Конором. Они знают мои цифры. Мои цифры — гарантированные $ 100 млн. Мы готовы дать ему $ 15 млн и потом обсудить проценты. Но, конечно, мы — главная сторона. Как парень может говорить о том, чтобы получить $ 20−30 млн, если ни разу не зарабатывал $ 8−9 млн?» — приводит слова Мейвезера-младшего Boxing Scene.
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