Хусаинов примет участие в выборах

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом Хусаинов заявил на состоявшемся в Воронеже круглом столе с участием общественности и журналистов. В мероприятии также приняли участие олимпийский чемпион Алексей Тищенко, мастер спорта международного класса Сергей Кутепов, президенты региональных федераций бокса, поддерживающие Хусаинова, делегаты из регионов, которые были подключены по видеосвязи. Ранее в прессе была опубликована информация о том, что Международная федерация любительского бокса (AIBA) отстранила Хусаинова от участия в выборах. Но затем появилось опровержение — ведь AIBA не имеет права влиять на исход выборов в России, так как она является прежде всего международной организацией.

ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ЭДУАРДА НИ ОДНОГО БОЯ НЕ ЗАСУДИЛИ

На круглом столе Эдуард Хусаинов заявил о том, что в ходе предвыборной работы оппоненты его пытались спровоцировать, вспоминая старую историю о суде с AIBA. В октябре 2007 года Хусаинов выиграл процесс в окружном суде Лозанны. Суд тогда постановил не только восстановить его в должности вице-президента AIBA, но и назначил AIBA за нанесение морального ущерба символическую выплату в размере 1 швейцарского франка. На тот момент Хусаинов не только был президентом Федерации бокса России, но также занимал должность президента европейской федерации (EABA), причем на последний пост он был избран подавляющим числом голосов — за него проголосовали 46 делегатов из 47.

В период предвыборной кампании-2016/17, которая носила сложный характер, многие известные спортсмены, боксеры, специалисты в области бокса выражали свои мнения относительно того, кто должен возглавить Федерацию бокса России. Известный советский боксер, трехкратный чемпион Европы, 7-кратный чемпион СССР, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Виктор Рыбаков в интервью «СЭ» отметил, что президент федерации — это рабочая лошадь, он должен работать.

— Надо формировать национальную команду, набирать штат специалистов, определять сильнейших боксеров сборной, ведь это наша олимпийская гордость, и все прочие аспекты. Мы же выбираем президента не по красоте, правильно? И если уж сказать честно, с Хусаиновым совсем непросто работать. Он и себе жизни не дает, и другим не даст. Во время правления Эдуарда, по-моему, ни одного боя не засудили. Если и проигрывали наши боксеры, то в честном бою, — отметил тогда Виктор Рыбаков.

Свое мнение о том, кто должен встать у руля федерации, высказал и олимпийский чемпион Сеула, заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Яновский. Он отметил, что «для того, чтобы владеть ситуацией, в ней надо жить». Двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко, чемпион мира Андрей Гоголев и другие известные в мире бокса люди также высказывались в поддержку Хусаинова. Алексей Тищенко на предвыборных конференциях в пользу Хусаинова неоднократно подчеркивал, что «если взять результаты выступления нашей команды, то сборная стабильно выступала на очень высоком уровне» именно во время руководства Хусаинова.

В ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ ВЫИГРАТЬ У МЕНЯ НЕВОЗМОЖНО

После пресс-конференции Эдуард Хусаинов дал короткое интервью «СЭ».

— Вас снова обвиняют в истории, которая случилось почти десять лет назад. Какова ваша сегодняшняя реакция на это?

— Нашим оппонентам очевидно, что они проигрывают по всем статьям. А в честной борьбе выиграть у меня невозможно. Чтобы помешать выборам, вспомнили старую историю о том, когда на заседании исполкома AIBA приостановили мое членство. Меня тогда сознательно перепутали с моим однофамильцем, который был на четыре года младше меня, проживал в другом городе и был причастен к террористической деятельности. Суд в Лозанне обязал AIBA извиниться передо мной на своем сайте и восстановить меня во всех должностях. Цель этой провокации очевидна. Пока общественность разберется, кто прав, а кто виноват, выборы уже закончатся. Но я искренне надеюсь, что люди уже разобрались. Это сознательный ход — фальсификация обвинений в мой адрес, передергивание фактов и умалчивание правды.

— Какой формат должно носить голосование на отчетно-выборной конференции?

— Конечно, оно должно быть тайным. Все современные демократии проводят выборы, но не всякие выборы являются демократическими. Некоторые из них превращаются в спектакль, призванный иллюстрировать законность. В таких выборах может участвовать только один кандидат или единственный список кандидатов без альтернативы. Подобные выборы путем запугивания и фальсификации могут гарантировать, что пройдет угодный кандидат. Эти выборы нельзя назвать демократическими. Поэтому я настаиваю на тайном голосовании.

— Что это за история с моральным ущербом в один швейцарский франк? Она действительно имела место?

— Конечно. Это указано в заключении к Решению по апелляции, вынесенном судом Лозанны по делу Хусаинова. Там, кстати, употребляются жесткие формулировки со ссылками на статьи Уголовного кодекса. Мне присудили компенсацию материального и морального вреда. Но суть даже сейчас не в этом, а в том, что победа у нас не за горами. И чем ближе эта победа, тем больше давление на нас. Приведу пример с Андреем Гоголевым, президентом федерации Нижегородской области. Поскольку Гоголев не хочет выполнять прямые указания руководства Федерации бокса России, то создается еще одна региональная организация, руководителем которой является, естественно, не Гоголев. Таких примеров могу привести много. Я активно езжу по России и общаюсь с людьми, веду переговоры о поддержке. Нас не сломать, так как вместе мы являемся мощной силой. Так что 1 февраля, уверен, победа будет за нами.