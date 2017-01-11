Головкин считает, что Мэйвезер вернется на ринг
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в эфире передачи The Breakfast Club на радиостанции Power прокомментировал вероятность возвращения на ринг американца Флойда
Мэйвезера-младшего, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Думаю, он может вернуться. Флойд — очень умный парень, и он прекрасно понимает, что это отличный
Ранее в прессе ходили слухи о возможном возвращении Мэйвезера на ринг. Непобежденный американский боксер хочет побить рекорд Рокки Марчиано и одержать 50-ю победу на профессиональном ринге, ни разу при этом не проиграв.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter