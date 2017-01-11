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https://sport.mail.ru/news/boxing/28396938/
11 января 2017, 23:12 | Бокс | Sports.kz

Головкин считает, что Мэйвезер вернется на ринг

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в эфире передачи The Breakfast Club на радиостанции Power прокомментировал вероятность возвращения на ринг американца Флойда Мэйвезера-младшего, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> в эфире передачи The Breakfast <span class=error>Club</span> на радиостанции Power прокомментировал вероятность возвращения на ринг американца <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мэйвезера-младшего</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Думаю, он может вернуться. Флойд — очень умный парень, и он прекрасно понимает, что это отличный бизнес-ход для него, — сказал Головкин.

Ранее в прессе ходили слухи о возможном возвращении Мэйвезера на ринг. Непобежденный американский боксер хочет побить рекорд Рокки Марчиано и одержать 50-ю победу на профессиональном ринге, ни разу при этом не проиграв.

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