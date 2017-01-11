Головкин считает, что Мэйвезер вернется на ринг

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— Думаю, он может вернуться. Флойд — очень умный парень, и он прекрасно понимает, что это отличный бизнес-ход для него, — сказал Головкин.



Ранее в прессе ходили слухи о возможном возвращении Мэйвезера на ринг. Непобежденный американский боксер хочет побить рекорд Рокки Марчиано и одержать 50-ю победу на профессиональном ринге, ни разу при этом не проиграв.