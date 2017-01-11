Мэнни Пакьяо может осенью сразиться с Келлом Бруком

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«Я говорил с Бобом Арумом о бое Мэнни Пакьяо с Келлом Бруком. Мы готовы хоть сейчас, но они хотят сперва сразиться с Хорном, так что мы постараемся устроить бой осенью. Конечно, наш приоритет — большой британский бой с Амиром Ханом, но ещё есть Эррол Спенс. В любом случае о будущем Брука станет известно в следующем месяце», — рассказал Хирн Sky Sports.