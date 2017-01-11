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https://sport.mail.ru/news/boxing/28396454/
11 января 2017, 21:12 | Бокс | Чемпионат.com

Мэнни Пакьяо может осенью сразиться с Келлом Бруком

Промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Келл Брук может осенью сразится с чемпионом WBO Мэнни Пакьяо.

Промоутер <span class=error>Эдди</span> <span class=error>Хирн</span> заявил что чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF <span class=error>Келл</span> <span class=error>Брук</span> может осенью сразится с чемпионом WBO <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span>. Увеличить
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«Я говорил с Бобом Арумом о бое Мэнни Пакьяо с Келлом Бруком. Мы готовы хоть сейчас, но они хотят сперва сразиться с Хорном, так что мы постараемся устроить бой осенью. Конечно, наш приоритет — большой британский бой с Амиром Ханом, но ещё есть Эррол Спенс. В любом случае о будущем Брука станет известно в следующем месяце», — рассказал Хирн Sky Sports.
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