Мэнни Пакьяо может осенью сразиться с Келлом Бруком
Промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Келл Брук может осенью сразится с чемпионом WBO Мэнни Пакьяо.
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«Я говорил с Бобом Арумом о бое Мэнни Пакьяо с Келлом Бруком. Мы готовы хоть сейчас, но они хотят сперва сразиться с Хорном, так что мы постараемся устроить бой осенью. Конечно, наш приоритет — большой британский бой с Амиром Ханом, но ещё есть Эррол Спенс. В любом случае о будущем Брука станет известно в следующем месяце», — рассказал Хирн Sky Sports.
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