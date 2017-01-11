Следующий поединок Ислам проведет в андекарде у Джонса-младшего
Менеджер известного казахстанского боксера Каната Ислама Нургазы Исмагамбетов поделился с редактором портала AllFight.Ru, когда пройдет следующий бой его подопечного.
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«Следующий поединок Канат Ислам проведет в 17 февраля в Ньюарке (Нью-Джерси) в рамках главного боя турнира между бывшим чемпионом мира в четырёх весовых категориях Роем
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