Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28395980/
11 января 2017, 20:25 | Бокс | Sports.kz

Следующий поединок Ислам проведет в андекарде у Джонса-младшего

Менеджер известного казахстанского боксера Каната Ислама Нургазы Исмагамбетов поделился с редактором портала AllFight.Ru, когда пройдет следующий бой его подопечного.

Менеджер известного казахстанского боксера Каната Ислама <span class=error>Нургазы</span> Исмагамбетов поделился с редактором портала AllFight.Ru когда пройдет следующий бой его подопечного. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Следующий поединок Канат Ислам проведет в 17 февраля в Ньюарке (Нью-Джерси) в рамках главного боя турнира между бывшим чемпионом мира в четырёх весовых категориях Роем Джонс-младшим и Бобби Ганном. Это будет 10-раундовый бой. Соперник пока что неизвестен. Сейчас Канат в США проходит тренировочный сбор под руководством Нельсона Лопеза», — рассказал Нургазы Исмагамбетов.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
11 января

Головкин и Джейкобс провели дуэль взглядов

Озвучены спарринг-партнеры Головкина для подготовки к бою с Джейкобсом

Тренер Головкина назвал отличие Джейкобса от Брука и Лемье