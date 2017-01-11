Канат Ислам проведет бой в андеркарте у Роя Джонса

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«Следующий бой Каната Ислама состоится 17 февраля в Ньюарке, Нью- Джерси. Это будет 10-ти раундовый бой в андеркарте вечера бокса Роя Джонса. Это не защита титула. Защиту титулов Канат будет проводить в Казахстане. О сопернике скоро сообщим. Канат Ислам уже в штатах проходит тренировочный сбор под руководством Нельсона Лопеза», — отметил Исмагамбетов.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном поединке Ислама с Саулем Альваресом в мае этого года.

Российский эксперт в области бокса Александр Беленький весьма скептически отнесся к этой информации, тогда как его коллега Григорий Стангрит заявил, что такой вариант развития событий вполне возможен.

32-летний казахстанец тренируется в США, где провел два поединка в 2015 и 2016 году. В своем последнем бою Ислам 29 октября в Алматы решением судей победил ганца Патрика Аллотея, а Альварес 17 сентября нокаутировал британца Лиама Смита.