Эд Малхолланд: GGG — три самые опасные буквы в боксе
Фотограф телеканала HBO Эд Малхолланд в своем твиттере опубликовал фотографии перчаток с автографами Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, на которых боксеры расписались перед вчерашней
пресс-конференцией, сообщает Sports.kz.
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«Три самые опасные буквы в боксе», — подписал Малхолланд фото, на котором Головкин пишет на перчатках «GGG».
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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