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https://sport.mail.ru/news/boxing/28392929/
11 января 2017, 16:27 | Бокс | Sports.kz

Эд Малхолланд: GGG — три самые опасные буквы в боксе

Фотограф телеканала HBO Эд Малхолланд в своем твиттере опубликовал фотографии перчаток с автографами Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, на которых боксеры расписались перед вчерашней пресс-конференцией, сообщает Sports.kz.

<span class=stop>Фото</span>граф телеканала HBO Эд Малхолланд в своем <span class=error>твиттере</span> опубликовал <span class=stop>фото</span><span class=error>графии</span> перчаток с автографами Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса на которых боксеры расписались перед вчерашней <nobr>пресс-конференцией</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Три самые опасные буквы в боксе», — подписал Малхолланд фото, на котором Головкин пишет на перчатках «GGG».

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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