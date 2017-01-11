Рикки Бёрнс проведёт объединительный бой с Джулиусом Индонго

Встреча этих боксёров запланирована на 15 апреля в Глазго (Шотландия), сообщает BoxingScene.



Отметим, что титул IBF Индонго отнял у россиянина Эдуарда Трояновского, над которым одержал победу нокаутом за 40 секунд первого раунда. Встреча этих боксёров состоялась в прошлом месяце в рамках турнира, проходившего в Москве.