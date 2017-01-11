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https://sport.mail.ru/news/boxing/28392486/
11 января 2017, 15:51 | Бокс | Чемпионат.com

Рикки Бёрнс проведёт объединительный бой с Джулиусом Индонго

Британский боксёр Рикки Бёрнс, владеющий титулом чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе, проведёт объединительный поединок с чемпионом мира по версии IBF Джулиусом Индонго из Намибии.

Встреча этих боксёров запланирована на 15 апреля в Глазго (Шотландия), сообщает BoxingScene.

Отметим, что титул IBF Индонго отнял у россиянина Эдуарда Трояновского, над которым одержал победу нокаутом за 40 секунд первого раунда. Встреча этих боксёров состоялась в прошлом месяце в рамках турнира, проходившего в Москве.
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