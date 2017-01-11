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11 января 2017, 14:58 | Бокс | УНИАН

СМИ: Ломаченко проведет свой следующий бой 15 апреля

Имя соперника будет объявлено позже.

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Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет свой следующий бой не 25 марта, как планировалось ранее, а 15 апреля, сообщает Boxingnews cо ссылкой на известного боксерского инсайдера Дэна Рафаэля.

Как сказал в комментарии Рафаэлю промоутер Ломаченко Боб Арум, апрельский бой украинца может пройти в казино MGM National Harbor на восточном побережье США (в пригороде Вашингтона).

Также планируется, что в рамках этого же вечера бокса на ринг выйдет и перспективный украинский полутяжеовес Александр Гвоздик.

Имена соперников Ломаченко и Гвоздика будут объявлены позже.

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