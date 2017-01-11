Начало слушаний по делу боксеров Поветкина и Уайлдера запланировано на 6 февраля
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Начало слушаний в рамках судебного процесса между сторонами боксеров Александра Поветкина и американца Деонтея Уайлдера запланировано на 6 февраля, заявил агентству «Р-Спорт» адвокат Алексей Карпенко, представляющий интересы вице-президента Федерации профессионального бокса России (ФПБР) Андрея Рябинского.
В мае текущего года за несколько дней до боя с чемпионом WBC Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был отменен, но позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и WBC оправдали россиянина. При этом Уайлдер и его промоутеры подали совместный иск на сумму 4,5 миллионов долларов в суд
«Все стороны (Рябинский, Поветкин, Уайлдер и его представители) уже опрошены. Предварительно планируется, что слушания начнутся в суде 6 февраля. Но подтверждение этого будет на следующей неделе», — сказал Карпенко по телефону.
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