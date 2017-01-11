Начало слушаний по делу боксеров Поветкина и Уайлдера запланировано на 6 февраля

В мае текущего года за несколько дней до боя с чемпионом WBC Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был отменен, но позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и WBC оправдали россиянина. При этом Уайлдер и его промоутеры подали совместный иск на сумму 4,5 миллионов долларов в суд Нью-Йорка на Поветкина и Рябинского из-за отмены боя. В ответ на это Рябинский заявил, что будет подано несколько встречных исков на сумму 34,5 миллиона долларов.

«Все стороны (Рябинский, Поветкин, Уайлдер и его представители) уже опрошены. Предварительно планируется, что слушания начнутся в суде 6 февраля. Но подтверждение этого будет на следующей неделе», — сказал Карпенко по телефону.