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https://sport.mail.ru/news/boxing/28390247/
11 января 2017, 13:33 | Бокс | ТАСС

Поветкина и Рябинского опросили по судебному делу против Уайлдера

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин и руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский опрошены в Нью-Йорке 9 и 10 января в рамках судебного разбирательства с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко.

В конце июня Рябинский подал на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка. Сумма иска составила $34,5 млн.

Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. Всемирный боксерский совет (WBC) предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. В настоящий момент в отношении Поветкина ведется расследование после обнаружения в его допинг-пробе запрещенного препарата остарина.
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МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Начало слушаний в рамках судебного процесса между сторонами боксеров Александра Поветкина и американца Деонтея Уайлдера запланировано на 6 февраля, заявил агентству «Р-Спорт» адвокат Алексей Карпенко, представляющий интересы вице-президента Федерации профессионального бокса России (ФПБР) Андрея Рябинского.
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