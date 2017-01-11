Поветкина и Рябинского опросили по судебному делу против Уайлдера
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин и руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский опрошены в
Нью-Йорке 9 и 10 января в рамках судебного разбирательства с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко.
В конце июня Рябинский подал на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа
Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. Всемирный боксерский совет (WBC) предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. В настоящий момент в отношении Поветкина ведется расследование после обнаружения в его
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