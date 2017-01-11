Демьяненко: Исламу нужно посмотреть бои Альвареса с Ларой и Мейвезером, чтобы победить мексиканца
Известный казахстанский боксер, ушедший с
профи-ринга непобежденным, Виталий Демьяненко в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, что может помочь его соотечественнику Канату Исламу одолеть мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.
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Поединок между 32-летним казахстанцем и 26-летней звездой мексиканского бокса американские СМИ анонсируют на 6 мая. Ислам уже отправился в США для подготовки к следующему бою, а переговоры между командами Альвареса и другого мексиканца Хулио Сезара
— Это здорово, я считаю. Это большой шаг для нашего бокса, если такой матч организуют. Будет событием для нашего спорта. Я помню, когда сам в Америке был, и у Альвареса в тот момент срывался бой. Ему нужно было найти соперника, который бы за короткий срок «взял бой». Я тогда боксировал в категории до 66 килограммов… Мне мои менеджеры подходят и говорят, «будешь драться с Альваресом?». Через неделю должен был быть бой. Я ответил, конечно. Когда еще будет такая возможность? Правда, в итоге выбрали другого соперника. Меня в Америке плохо знали.
Они выбирали из тех, у кого неплохой послужной список, и кому не надо «вес гонять». Мне этого делать не нужно было, как и Канату. Я тогда так обрадовался, что нам такое предложение сделали. И если Канат выйдет с Альваресом на ринг, то я уверен, что он хорошо подготовиться к этой встрече. Ему по силам одолеть любого соперника, потому что он сам опытный и сильный боксер. У него богатая любительская карьера. В профессионалах он провел уже больше 20 боев. 22 победы и 18 нокаутов.
Перед поединком с Аллотеем Канат «перегонял» вес. Я не знаю, зачем. Он весил 68 килограммов. Если бы он был в своей нормальной кондиции, то бой с африканским боксером завершил досрочно. А так, вышла «рубка» с африканцем. И бой получился такой равный. Если Канат грамотно подготовиться, то любого соперника может победить.
— В том числе и Альвареса, которого называют главной звездой современного профессионального бокса?
— Альварес, он для своего молодого возраста показывает очень грамотный бокс. Очень хорошо подкован. Мне импонирует его работа. Конечно, я не ожидал, что он в одностороннем бою проиграет Флойду Мейвезеру. Думал, он сможет создать проблемы
Напомним, на счету 32-летнего Каната Ислама 22 победы на профессиональном ринге (18-досрочных) и нет поражений. 26-летний Сауль «Канело» Альварес выходил на ринг 50 раз, и 48 встреч выиграл. Также, в его послужном списке поражение и ничья. Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, а Ислам идет пятым в рейтинге этой организации.
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