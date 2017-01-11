Дува: Команда Ковалева все еще ждет от Уорда ответа по началу переговоров о реванше
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Команда Сергея Ковалева все еще ждет ответа о представителей американца Андре Уорда о начале переговоров по организации боя-реванша, сообщила агентству «Р-Спорт» промоутер российского боксера Кэти Дува.
Ковалев 19 ноября в
«Мы все еще ждем ответа от Roc Nation по поводу начала переговоров о реванше. Надеюсь, скоро в этом вопросе начнется движение», — сказала Дува.
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