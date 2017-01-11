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https://sport.mail.ru/news/boxing/28389715/
11 января 2017, 13:01 | Бокс | Р-Спорт

Дува: Команда Ковалева все еще ждет от Уорда ответа по началу переговоров о реванше

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Команда Сергея Ковалева все еще ждет ответа о представителей американца Андре Уорда о начале переговоров по организации боя-реванша, сообщила агентству «Р-Спорт» промоутер российского боксера Кэти Дува.

Ковалев 19 ноября в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей из США и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Это поражение стало первым в карьере россиянина. Ранее Дува сообщила «Р-Спорт», что команда Ковалева ожидает проведения реванша, что было прописано в контракте на первый бой, к июню 2017 года.

«Мы все еще ждем ответа от Roc Nation по поводу начала переговоров о реванше. Надеюсь, скоро в этом вопросе начнется движение», — сказала Дува.
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