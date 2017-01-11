Дува: Команда Ковалева все еще ждет от Уорда ответа по началу переговоров о реванше

Ковалев 19 ноября в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей из США и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Это поражение стало первым в карьере россиянина. Ранее Дува сообщила «Р-Спорт», что команда Ковалева ожидает проведения реванша, что было прописано в контракте на первый бой, к июню 2017 года.

«Мы все еще ждем ответа от Roc Nation по поводу начала переговоров о реванше. Надеюсь, скоро в этом вопросе начнется движение», — сказала Дува.