«Трамп приезжал на два последних боя Геннадия здесь, на главной арене “Гардена”. Но неизвестно, прибудет ли он теперь, когда стал избранным президентом страны. Но он является фанатом бокса и оценил боксерский талант Геннадия. Пока мы не получали никаких сообщений о том, приедет ли он 18 марта. Если он приедет, то это может быть первый раз, когда действующий президент посетил бы чемпионский боксерский поединок по боксу, по крайней мере, в последнее время», — рассказал Леффлер корреспонденту The Ring.