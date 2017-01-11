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https://sport.mail.ru/news/boxing/28389683/
11 января 2017, 12:56 | Бокс | Sports.kz

Пока неизвестно, приедет ли Трамп на бой Головкин — Джейкобс

Промоутер Том Леффлер не уверен, посетит ли избранный президент США Дональд Трамп поединок Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса в Нью-Йорке 18 марта, пишет Sports.kz.

Промоутер Том <span class=error>Леффлер</span> не уверен посетит ли избранный президент США <span class=error>Дональд</span> <span class=error>Трамп</span> поединок Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса в <nobr>Нью-Йорке</nobr> 18 марта пишет Sports.kz. Увеличить
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«Трамп приезжал на два последних боя Геннадия здесь, на главной арене “Гардена”. Но неизвестно, прибудет ли он теперь, когда стал избранным президентом страны. Но он является фанатом бокса и оценил боксерский талант Геннадия. Пока мы не получали никаких сообщений о том, приедет ли он 18 марта. Если он приедет, то это может быть первый раз, когда действующий президент посетил бы чемпионский боксерский поединок по боксу, по крайней мере, в последнее время», — рассказал Леффлер корреспонденту The Ring.

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