Боксер Гассиев получил квартиру в Сочи от осетинской диаспоры

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Гассиев в начале декабря победил по очкам другого россиянина Дениса Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

«Осетинская диаспора в Сочи пригласила чемпиона мира по боксу среди профессионалов по версии IBF Мурата Гассиева. За победу над Денисом Лебедевым в бою за титул чемпиона IBF в первом тяжелом весе Анатолий Маргиев (председатель городского осетинского общества “Алания” — прим. ТАСС) вручил Гассиеву подарок — ключи от квартиры в городе Сочи», — говорится в сообщении.

В декабре Гассиев получил квартиру от властей Северной Осетии. Кроме того, он был удостоен медали «Во Славу Осетии».

На счету 23-летнего боксера 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.