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https://sport.mail.ru/news/boxing/28389467/
11 января 2017, 12:43 | Бокс | ТАСС

Боксер Гассиев получил квартиру в Сочи от осетинской диаспоры

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 января. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев получил квартиру в Сочи от осетинской диаспоры, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Северной Осетии.

Спортсмен в начале декабря победил по очкам другого россиянина Дениса Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF. Увеличить
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Гассиев в начале декабря победил по очкам другого россиянина Дениса Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

«Осетинская диаспора в Сочи пригласила чемпиона мира по боксу среди профессионалов по версии IBF Мурата Гассиева. За победу над Денисом Лебедевым в бою за титул чемпиона IBF в первом тяжелом весе Анатолий Маргиев (председатель городского осетинского общества “Алания” — прим. ТАСС) вручил Гассиеву подарок — ключи от квартиры в городе Сочи», — говорится в сообщении.

В декабре Гассиев получил квартиру от властей Северной Осетии. Кроме того, он был удостоен медали «Во Славу Осетии».

На счету 23-летнего боксера 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.
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