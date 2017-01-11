Промоутер Головкина: Уважаем Брука. Он принял предложение, которое было на столе Юбенка, когда три топовых средневеса отказались

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По его словам, они не могут кого-то из боксеров заставить драться с Головкиным. Леффлер отметил, что они делали предложения многим, но те отказывались от боя, предпочитая «сотрясать воздух».

«Боксеры, которые не согласились выходить с ним на ринг, устраивают трэш-токинг, говоря, что хотят драться с Головкиным. Начиная с «Канело», Сондерса и заканчивая Юбенком-младшим. Одновремя даже Карл Фроч был. Кажется, что те, кто меньше всего хотят с ним боксировать, больше всего говорят об этом. И это разочаровывает.

Головкин хочет показать, что он лучший. Единственный способ сделать это — драться с лучшими. Его критикуют по поводу соперников в его послужном списке, но это не наша вина. Нельзя заставить кого-либо выйти с ним на ринг. Все, что мы можем, так это делать предложения. В этом плане мы отдаем должное Келлу Бруку, потому что когда три топовых средневеса мира отклонили возможность драться с Головкиным, он вышел и принял предложение, которое лежало на столе перед Юбенком, — сказал Леффлер на пресс-конференции, посвященной мартовскому бою Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).