Промоутер Головкина: Уважаем Брука. Он принял предложение, которое было на столе Юбенка, когда три топовых средневеса отказались
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер выразил разочарование по поводу, что потенциальный соперники занимают пустой болтовней. Об этом сообщает The Guardian.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По его словам, они не могут
«Боксеры, которые не согласились выходить с ним на ринг, устраивают
Головкин хочет показать, что он лучший. Единственный способ сделать это — драться с лучшими. Его критикуют по поводу соперников в его послужном списке, но это не наша вина. Нельзя заставить
Между тем
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter