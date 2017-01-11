Арум: Пакьяо проведет еще 4 боя и завершит карьеру, есть предложение о поединке в РФ
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо проведет еще четыре боя и завершит карьеру, у филиппинского боксера есть предложение о проведении в июле одного из поединков в России, заявил промоутер спортсмена Боб Арум.
Ранее стало известно, что следующим соперником 38-летнего Пакьяо станет австралиец Джефф Хорн, бой состоится 22 апреля.
«Мы планируем, что Мэнни проведет четыре боя в этом году. У нас есть предложение о бое в июле в России, предложение на сентябрь в Европе и бой в США против Теренса Кроуфорда в ноябре или декабре. Это будет последний бой Мэнни», — цитирует Арума Los Angeles Times.
Пакьяо, в августе 2016 года объявивший о возобновлении карьеры, в начале ноября победил американца Джесси Варгаса в поединке за титул WBO. Всего на счету 38-летнего филиппинца 59 побед (38 — нокаутом), 6 поражений и 2 ничьи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter