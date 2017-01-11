Боксер Пакьяо может провести поединок в России в июле

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«Мы планируем провести четыре боя в текущем году, — сказал Арум. — Мы имеем предложение из России на бой в июле, из Европы — на сентябрь и из США — против Теренса Кроуфорда в ноябре или декабре. Это может быть последний бой для Мэнни».

Последний бой филиппинец провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, Пакьяо одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс по версии WBO.

38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью.