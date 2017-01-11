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https://sport.mail.ru/news/boxing/28389015/
11 января 2017, 12:16 | Бокс | ТАСС

Боксер Пакьяо может провести поединок в России в июле

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо в июле может провести поединок в России. Об этом сообщил промоутер боксера Боб Арум, слова которого приводит портал Boxingscene.

По словам промоутера боксера в 2017 году Пакьяо планирует провести четыре поединка. Увеличить
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«Мы планируем провести четыре боя в текущем году, — сказал Арум. — Мы имеем предложение из России на бой в июле, из Европы — на сентябрь и из США — против Теренса Кроуфорда в ноябре или декабре. Это может быть последний бой для Мэнни».

Последний бой филиппинец провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, Пакьяо одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс по версии WBO.

38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью.
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