Боксер Пакьяо может провести поединок в России в июле
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо в июле может провести поединок в России. Об этом сообщил промоутер боксера Боб Арум, слова которого приводит портал Boxingscene.
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«Мы планируем провести четыре боя в текущем году, — сказал Арум. — Мы имеем предложение из России на бой в июле, из Европы — на сентябрь и из США — против Теренса Кроуфорда в ноябре или декабре. Это может быть последний бой для Мэнни».
Последний бой филиппинец провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, Пакьяо одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс по версии WBO.
38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью.
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