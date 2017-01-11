WBC: перенос вскрытия пробы "Б" Поветкина не повлияет на расследование его дела

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Ранее Сулейман сообщил ТАСС, что вскрытие пробы «Б» россиянина перенесено на неопределенный срок.

«Вскрытие пробы “Б” затягивается, но Всемирный боксерский совет продолжает расследование по данному делу. Пока рано говорить о сроках его завершения», — сказал Сулейман.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство WBC отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира. Соперником Поветкина по нетитульному поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде.