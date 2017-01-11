WBC: Перенос вскрытия пробы «Б» Поветкина не повлияет на расследование его дела
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Всемирный боксерский совет (WBC) продолжает расследование по делу россиянина Александра Поветкина, несмотря на перенос вскрытия допинг- пробы «Б» спортсмена. Об этом ТАСС сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее Сулейман сообщил ТАСС, что вскрытие пробы «Б» россиянина перенесено на неопределенный срок.
«Вскрытие пробы “Б” затягивается, но Всемирный боксерский совет продолжает расследование по данному делу. Пока рано говорить о сроках его завершения», — сказал Сулейман.
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Позднее стало известно, что
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