Эксперт рассказал, почему Альваресу не выгоден бой с Исламом

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— Бой Каната и Альвареса вряд ли состоится, так как экономически не выгоден абсолютно. Но думаю, что Канату было бы непросто в этом бою, так как разница в возрасте и профессиональном опыте наверняка дадут о себе знать, — сказал Вайсфельд.