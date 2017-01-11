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https://sport.mail.ru/news/boxing/28388764/
11 января 2017, 11:52 | Бокс | Sports.kz

Эксперт рассказал, почему Альваресу не выгоден бой с Исламом

Прямой агент известного менеджера Эла Хэймона Алекс Вайсфельд поделился со Sports.kz своим мнением, о появившейся вчера информации относительно возможного боя казахстанца Каната Ислама с мексиканцем Саулем Альваресом.

Прямой агент известного менеджера <span class=error>Эла</span> Хэймона <span class=error>Алекс</span> Вайсфельд поделился со Sports.kz своим мнением о появившейся вчера информации относительно возможного боя <span class=error>казахстанца</span> Каната Ислама с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом. Увеличить
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— Бой Каната и Альвареса вряд ли состоится, так как экономически не выгоден абсолютно. Но думаю, что Канату было бы непросто в этом бою, так как разница в возрасте и профессиональном опыте наверняка дадут о себе знать, — сказал Вайсфельд.

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