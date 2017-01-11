Эксперт рассказал, почему Альваресу не выгоден бой с Исламом
Прямой агент известного менеджера Эла Хэймона Алекс Вайсфельд поделился со Sports.kz своим мнением, о появившейся вчера информации относительно возможного боя казахстанца Каната Ислама с мексиканцем Саулем Альваресом.
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— Бой Каната и Альвареса вряд ли состоится, так как экономически не выгоден абсолютно. Но думаю, что Канату было бы непросто в этом бою, так как разница в возрасте и профессиональном опыте наверняка дадут о себе знать, — сказал Вайсфельд.
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