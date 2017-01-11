Манкенов: Если команда Ислама найдет хорошие деньги, то Альварес сразу же согласится
Известный казахстанский промоутер, внештатный советник президента Федерации профессионального бокса РК Болат Манкенов прокомментировал Vesti.kz информацию о возможном бое казахстанца Каната Ислама (22−0, 18 КО) и чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО).
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«Я вообще не верю слухам. Я глубоко сомневаюсь в том, что он состоится. Все зависит от финансового аспекта вопроса. Если команда Ислама найдет хорошие деньги, то Альварес сразу же согласится. Профессиональный бокс — это бизнес», — отметил Манкенов.
— Если бой состоится кто будет фаворитом?
— У Каната есть огромный опыт и класс. На мой взгляд был бы очень интересный бой. Шансы боксеров на победу 50 на 50.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бой Альварес — Ислам может пройти 6 мая в США.
32-летний казахстанец тренируется в США, где провел два поединка в 2015 и 2016 году. В своем последнем бою Ислам 29 октября в Алматы решением судей победил ганца Патрика Аллотея, а Альварес 17 сентября нокаутировал британца Лиама Смита.
Стоит отметить, 26-летнего Альвареса называют одним из возможных соперников для казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), который владеет чемпионскими поясами WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе. В 2017 году мексиканец планирует подняться в дивизион GGG. Бой Головкин — Альварес считается одним из самых ожидаемых в мировом боксе.
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