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«Стоимость PPV-показа боя в SD (стандартное качество) будет стоить 55$, а в HD (высокое качество) — 65$», — пишет в своем твиттере журналист Boxingscene.com Кит Айдик.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет транслироваться телеканалом HBO на платной основе.