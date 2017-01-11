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https://sport.mail.ru/news/boxing/28388522/
11 января 2017, 11:38 | Бокс | Sports.kz

За просмотр боя Головкин — Джейкобс в HD придется заплатить дополнительные 10$

Стало известно, какова будет разница в цене между PPV-трансляцией боя Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) в зависимости от качества картинки, сообщает Sports.kz.

Стало известно какова будет разница в цене между <nobr>PPV-трансляцией</nobr> боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) в зависимости от качества картинки сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Стоимость PPV-показа боя в SD (стандартное качество) будет стоить 55$, а в HD (высокое качество) — 65$», — пишет в своем твиттере журналист Boxingscene.com Кит Айдик.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет транслироваться телеканалом HBO на платной основе.

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