За просмотр боя Головкин — Джейкобс в HD придется заплатить дополнительные 10$
Стало известно, какова будет разница в цене между
PPV-трансляцией боя Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) в зависимости от качества картинки, сообщает Sports.kz.
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Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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