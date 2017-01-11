Абель Санчес: Джейкобс резкий панчер, но Головкин до него доберется

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Тем не менее, Санчес признался, что не сомневается в успехе GGG.

«Я бы назвал Джейкобса лучшим, с кем мы на сегодняшний день дрались. Он был лучше в любителях, у него великолепный удар правой, хороший боксерский интеллект. Дэнни умен. Он станет для нас большой угрозой.

Но разочарование в людях, говорящих всякий мусор и то, что Дэнни не болтал, а наконец решился на бой, подстегивает нас. Головкин взволнован предстоящим поединком и это очень важно для нас в зале. У Джейкобса хорошая правая, он резкий панчер, но никто не продержится 12 раундов с Геннадием. В конце концов он доберется до него, измотает, нанесет свой удар и собьет его с ног, — поделился своим мнением Санчес с корреспондентом The Guardian.