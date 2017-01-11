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https://sport.mail.ru/news/boxing/28388088/
11 января 2017, 11:18 | Бокс | Vesti.kz

Беленький о Канате Исламе: Альваресу не нужен боец, которого не знают в США

Российский эксперт в области бокса Александр Беленький заявил, что информация о возможном поединке мексиканца Сауля «Канело» Альвареса и казахстанского боксера Каната Ислама является «уткой». По его мнению, озвученному корреспонденту Vesti.kz, Ислам не представляет интереса для американской публики.

Ранее появилась информация что мексиканец собирается провести бой с казахстанским боксером. Увеличить
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«Насчет этого много не расскажешь на сегодняшний день. Поэтому буду очень кратким. На мой взгляд — это “утка”. Не нужен Саулю Альваресу боец, которого не знают в США. Собственно, и сам бой вызывает много сомнений», — прокомментировал Беленький.

Напомним, по сообщению Fightnews.com, слухи о бое Альварес-Ислам ходят среди боксерской общественности. Поединок может пройти 6 мая на стадионе «Даллас Ковбойз» в Техасе. Арена вмещает 80 тысяч человек.

По данным издания, Альварес не против выставить на кон в бою с Исламом пояс WBO. При этом Альварес ведет переговоры о поединке на май со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Добавим, что коллега Беленького — Григорий Стангрит — наоборот, считает, что в этом поединке нет ничего невозможного.

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