Джейкобс раскрыл сильные стороны Головкина и свой план на бой
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО), владеющий поясом «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, раскрыл свой план на бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).
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«Бой с Головкиным — вершина моей карьеры. Я рад, что моим соперником будет тот, которого люди считают самым устрашающим парнем. Мне никогда ничего не давалось легко, но я и не хочу. Когда люди молятся, чтобы у них был легкий путь, я прошу, чтобы я мог преодолеть трудные препятствия.
В Головкина легко попасть, но он очень хорошо режет углы. В добавок, у него сильный и довольно приличный джеб. Мой план заключается в том, чтобы свести к минимуму его сильные стороны своим оружием. Я знаю, что мне нужно для этого сделать, — приводит слова Джейкобса The Guardian.
Ранее американец признался, что уважает Головкина и его команду, однако 18 марта он намерен доказать миру, что он лучший и стать новым абсолютным чемпионом. Также Джейкобс отмечал, за него в ринге будут говорить его кулаки.
Напомним, их поединок пройдет на арене Madison Square Garden в
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