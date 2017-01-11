В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz Жанат Жакиянов рассказал о том, как идет его подготовка к ответственному поединку.



— Жанат, как проходит подготовка к предстоящему бою?

— Все хорошо. Остается еще определенное время до боя, за которое предстоит проделать немало работы, чтобы подойти к поединку в хорошем состоянии. Сейчас готовлюсь в Великобритании, а заключительная часть подготовки пройдет уже в Америке.



— Чему сейчас Вы уделяете особенное внимание — спарринги, общефизическая подготовка?

— Конечно, прежде всего, — это спарринги и выносливость.



— Кто помогает Вам в подготовке?

— Готовлюсь в Англии под руководством Рикки Хаттона и Майка Джексона. Относительно спарринг-партнеров — их много. Подобрали боксеров, чтобы были левшами. Все-таки, мой предстоящий соперник — тоже левша, поэтому отрабатываем различные моменты, которые могут случиться по ходу боя.



— Какие советы Вам дает Рикки Хаттон?

— Мы не первый год работаем вместе, хорошо знаем друг друга. Работаем, готовимся к серьезному бою.



— Что скажете о своем сопернике Роуши Уоррене?

— У него была достаточно хорошая любительская карьера. В профессионалах Уоррен также неплохо выступает. Из сильных сторон отметил бы его скорость. Парень очень быстрый.



— Чего нам ждать от Вашего боя? Это будет «рубка», или соперник станет «вязать»?

— Я готовлюсь к бою, а там ринг покажет, как все сложится. Есть какие-то предположения, но слова — это одно, а реальный бой — совсем другое.



— Как Вы себя настраиваете перед боем?

— Мы ведь люди, не роботы. Волнение присутствует всегда. Но готовишься, осознаешь, куда идешь. Ты должен перебороть это волнение и просто выходить, чтобы сделать свою работу, показать то, что умеешь.



— Как появилось Ваше прозвище ZZ?

— Это прозвище родилось в 2012 году. Тогда со мной работал переводчик, которому было непросто полностью произнести мое имя, и его было решено сократить. После этого меня начали называть ZZ.



— Вы можете назвать себя панчером?

— Нет, панчером себя я не считаю. В общем-то, нокаутировать или послать в нокдаун может любой, главное — вовремя и точно попасть. Те случаи, когда я отправлял своих соперников на настил ринга, были именно такими — когда удалось пробить вовремя и точно.



— По Вашему мнению, изменилось ли отношение к Казахстану в профессиональном боксе за последние годы?

— Конечно, о казахстанских боксерах в мире знают многие. У нас есть большой чемпион Геннадий Головкин, который прославляет нашу страну в мире бокса и внес огромный вклад в развитие профессионального бокса в Казахстане. Вместе тем, у нас много перспективных, сильных ребят, которые могут в скором будущем заявить о себе.



— Каковы Ваши мысли относительно предстоящего боя Геннадия Головкина против Дэниэла Джейкобса?

— Безусловно, фаворитом будет Головкин, но это бокс. Здесь все может быть. Мое предположение: Геннадий должен закончить бой досрочной победой до восьмого раунда.



— Что Вам хотелось бы сказать болельщикам?

— В первую очередь, хотелось бы поблагодарить всех за поддержку. От себя скажу, что буду готовиться, выходить только с одной целью — порадовать Казахстан победой. Основная мотивация — выиграть. Нужно выиграть, а там уже ринг покажет.