Жанат Жакиянов: Нокаутировать может любой, главное — вовремя и точно попасть
10 февраля в американском городке Толедо 33-летний казахстанец Жанат Жакиянов (26−1, 18КО) встретится с 29-летним боксером из США Роуши Уорреном (14−1, 4КО). На кону в поединке будут стоять пояса чемпиона Мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе (53,5 кг), принадлежащие американцу.
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В интервью корреспонденту республиканского
— Жанат, как проходит подготовка к предстоящему бою?
— Все хорошо. Остается еще определенное время до боя, за которое предстоит проделать немало работы, чтобы подойти к поединку в хорошем состоянии. Сейчас готовлюсь в Великобритании, а заключительная часть подготовки пройдет уже в Америке.
— Чему сейчас Вы уделяете особенное внимание — спарринги, общефизическая подготовка?
— Конечно, прежде всего, — это спарринги и выносливость.
— Кто помогает Вам в подготовке?
— Готовлюсь в Англии под руководством Рикки Хаттона и Майка Джексона. Относительно
— Какие советы Вам дает Рикки Хаттон?
— Мы не первый год работаем вместе, хорошо знаем друг друга. Работаем, готовимся к серьезному бою.
— Что скажете о своем сопернике Роуши Уоррене?
— У него была достаточно хорошая любительская карьера. В профессионалах Уоррен также неплохо выступает. Из сильных сторон отметил бы его скорость. Парень очень быстрый.
— Чего нам ждать от Вашего боя? Это будет «рубка», или соперник станет «вязать»?
— Я готовлюсь к бою, а там ринг покажет, как все сложится. Есть
— Как Вы себя настраиваете перед боем?
— Мы ведь люди, не роботы. Волнение присутствует всегда. Но готовишься, осознаешь, куда идешь. Ты должен перебороть это волнение и просто выходить, чтобы сделать свою работу, показать то, что умеешь.
— Как появилось Ваше прозвище ZZ?
— Это прозвище родилось в 2012 году. Тогда со мной работал переводчик, которому было непросто полностью произнести мое имя, и его было решено сократить. После этого меня начали называть ZZ.
— Вы можете назвать себя панчером?
— Нет, панчером себя я не считаю. В
— По Вашему мнению, изменилось ли отношение к Казахстану в профессиональном боксе за последние годы?
— Конечно, о казахстанских боксерах в мире знают многие. У нас есть большой чемпион Геннадий Головкин, который прославляет нашу страну в мире бокса и внес огромный вклад в развитие профессионального бокса в Казахстане. Вместе тем, у нас много перспективных, сильных ребят, которые могут в скором будущем заявить о себе.
— Каковы Ваши мысли относительно предстоящего боя Геннадия Головкина против Дэниэла Джейкобса?
— Безусловно, фаворитом будет Головкин, но это бокс. Здесь все может быть. Мое предположение: Геннадий должен закончить бой досрочной победой до восьмого раунда.
— Что Вам хотелось бы сказать болельщикам?
— В первую очередь, хотелось бы поблагодарить всех за поддержку. От себя скажу, что буду готовиться, выходить только с одной целью — порадовать Казахстан победой. Основная мотивация — выиграть. Нужно выиграть, а там уже ринг покажет.
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