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11 января 2017, 10:21 | Бокс | Sports.kz

Жанат Жакиянов: Нокаутировать может любой, главное — вовремя и точно попасть

10 февраля в американском городке Толедо 33-летний казахстанец Жанат Жакиянов (26−1, 18КО) встретится с 29-летним боксером из США Роуши Уорреном (14−1, 4КО). На кону в поединке будут стоять пояса чемпиона Мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе (53,5 кг), принадлежащие американцу.

10 февраля в американском городке Толедо 33-летний <span class=error>казахстанец</span> <span class=error>Жанат</span> <span class=error>Жакиянов</span> (26−1 18КО) встретится с 29-летним боксером из США <span class=error>Роуши</span> <span class=error>Уорреном</span> (14−1 4КО). На кону в поединке будут стоять пояса чемпиона Мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе (535 кг) принадлежащие американцу. Увеличить
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В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz Жанат Жакиянов рассказал о том, как идет его подготовка к ответственному поединку.

 — Жанат, как проходит подготовка к предстоящему бою?
— Все хорошо. Остается еще определенное время до боя, за которое предстоит проделать немало работы, чтобы подойти к поединку в хорошем состоянии. Сейчас готовлюсь в Великобритании, а заключительная часть подготовки пройдет уже в Америке.

 — Чему сейчас Вы уделяете особенное внимание — спарринги, общефизическая подготовка?
— Конечно, прежде всего, — это спарринги и выносливость.

 — Кто помогает Вам в подготовке?
— Готовлюсь в Англии под руководством Рикки Хаттона и Майка Джексона. Относительно спарринг-партнеров — их много. Подобрали боксеров, чтобы были левшами. Все-таки, мой предстоящий соперник — тоже левша, поэтому отрабатываем различные моменты, которые могут случиться по ходу боя.

 — Какие советы Вам дает Рикки Хаттон?
— Мы не первый год работаем вместе, хорошо знаем друг друга. Работаем, готовимся к серьезному бою.

 — Что скажете о своем сопернике Роуши Уоррене?
— У него была достаточно хорошая любительская карьера. В профессионалах Уоррен также неплохо выступает. Из сильных сторон отметил бы его скорость. Парень очень быстрый.

 — Чего нам ждать от Вашего боя? Это будет «рубка», или соперник станет «вязать»?
— Я готовлюсь к бою, а там ринг покажет, как все сложится. Есть какие-то предположения, но слова — это одно, а реальный бой — совсем другое.

 — Как Вы себя настраиваете перед боем?
— Мы ведь люди, не роботы. Волнение присутствует всегда. Но готовишься, осознаешь, куда идешь. Ты должен перебороть это волнение и просто выходить, чтобы сделать свою работу, показать то, что умеешь.

 — Как появилось Ваше прозвище ZZ?
— Это прозвище родилось в 2012 году. Тогда со мной работал переводчик, которому было непросто полностью произнести мое имя, и его было решено сократить. После этого меня начали называть ZZ.

 — Вы можете назвать себя панчером?
— Нет, панчером себя я не считаю. В общем-то, нокаутировать или послать в нокдаун может любой, главное — вовремя и точно попасть. Те случаи, когда я отправлял своих соперников на настил ринга, были именно такими — когда удалось пробить вовремя и точно.

 — По Вашему мнению, изменилось ли отношение к Казахстану в профессиональном боксе за последние годы?
— Конечно, о казахстанских боксерах в мире знают многие. У нас есть большой чемпион Геннадий Головкин, который прославляет нашу страну в мире бокса и внес огромный вклад в развитие профессионального бокса в Казахстане. Вместе тем, у нас много перспективных, сильных ребят, которые могут в скором будущем заявить о себе.

 — Каковы Ваши мысли относительно предстоящего боя Геннадия Головкина против Дэниэла Джейкобса?
— Безусловно, фаворитом будет Головкин, но это бокс. Здесь все может быть. Мое предположение: Геннадий должен закончить бой досрочной победой до восьмого раунда.

 — Что Вам хотелось бы сказать болельщикам?
— В первую очередь, хотелось бы поблагодарить всех за поддержку. От себя скажу, что буду готовиться, выходить только с одной целью — порадовать Казахстан победой. Основная мотивация — выиграть. Нужно выиграть, а там уже ринг покажет.

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