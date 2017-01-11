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11 января 2017, 10:18 | Бокс | ТАСС

Ковалев вошел в топ-4 самых высокооплачиваемых боксеров по версии Forbes

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ковалев занял четвертую строчку в списке потенциально самых высокооплачиваемых боксеров по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

Лидирует в списке мексиканец Сауль Альварес. Увеличить
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Боксеры расположены в рейтинге не по фактическим заработкам, а по своему потенциалу зарабатывать деньги.

Лидирует в списке мексиканец Сауль Альварес, вторым идет американский боксер Андре Уорд, третью строчку занимает казахстанец Геннадий Головкин. На пятой позиции расположился филиппинец Мэнни Пакьяо, шестую строчку делят украинец Владимир Кличко и британец Энтони Джошуа.

За профессиональную карьеру на счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья.
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