Ковалев вошел в топ-4 самых высокооплачиваемых боксеров по версии Forbes
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ковалев занял четвертую строчку в списке потенциально самых высокооплачиваемых боксеров по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Боксеры расположены в рейтинге не по фактическим заработкам, а по своему потенциалу зарабатывать деньги.
Лидирует в списке мексиканец Сауль Альварес, вторым идет американский боксер Андре Уорд, третью строчку занимает казахстанец Геннадий Головкин. На пятой позиции расположился филиппинец Мэнни Пакьяо, шестую строчку делят украинец Владимир Кличко и британец Энтони Джошуа.
За профессиональную карьеру на счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter