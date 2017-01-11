Представитель Каната Ислама прокомментировал информацию о бое с Саулем Альваресом
Казахстанский
боксер-профессионал Канат Ислам, которого американские СМИ назвали соперником для чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, отправился в США, передает корреспондент Vesti.kz.
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«Канат полетел в США для подготовки к следующему бою. В ближайшее время определится дата поединка и его соперник», — сообщил представитель Ислама, журналист Берик Султан.
По его словам, оппонент казахстанца определится в ближайшие
«Сейчас мы ничего не можем сказать по этому поводу. Канат отправился в США готовится к своему следующему бою,» — поделился представитель боксера.
В следующем поединке Канат Ислам выступит в спортивных шортах с новым дизайном.
Напомним, в своем последнем поединке казахстанский боксер Канат Ислам (22−0−0) выиграл по очкам у Патрика Аллотея из Ганы (35−3−2). На текущий момент 32-летний казахстанец занимает пятое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, где обладателем чемпионского титула является мексиканец Сауль «Канело» Альварес.
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