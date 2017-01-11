Представитель Каната Ислама прокомментировал информацию о бое с Саулем Альваресом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Канат полетел в США для подготовки к следующему бою. В ближайшее время определится дата поединка и его соперник», — сообщил представитель Ислама, журналист Берик Султан.

По его словам, оппонент казахстанца определится в ближайшие два-три дня. Что касается возможного поединка с мексиканской звездой бокса Саулем Альваресом, то Султан был лаконичен.

«Сейчас мы ничего не можем сказать по этому поводу. Канат отправился в США готовится к своему следующему бою,» — поделился представитель боксера.

В следующем поединке Канат Ислам выступит в спортивных шортах с новым дизайном.

Напомним, в своем последнем поединке казахстанский боксер Канат Ислам (22−0−0) выиграл по очкам у Патрика Аллотея из Ганы (35−3−2). На текущий момент 32-летний казахстанец занимает пятое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, где обладателем чемпионского титула является мексиканец Сауль «Канело» Альварес.