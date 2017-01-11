Боксер Пакьяо проведет следующий бой 23 апреля против Хорна

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Отмечается, что место проведения боя пока не утверждено, однако предпочтительным вариантом для обоих боксеров является Австралия.

«Я думаю, от трех до четырех тысяч филиппинцев могли бы прилететь на данный бой, — сказал промоутер Пакьяо Боб Арум. — Это будет самый большой бой в истории Австралии, однако, пока не будет обеспечена финансовая сторона вопроса, мы должны рассматривать и другие варианты, в том числе на Ближнем Востоке и в США».

За профессиональную карьеру 38-летний Пакьяо провел 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью. 28-летний Хорн не знает поражений на профессиональном ринге, одержав победы в 16 боях (11 — нокаутом) и завершив ничьей один поединок.