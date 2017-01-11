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https://sport.mail.ru/news/boxing/28386802/
11 января 2017, 9:54 | Бокс | ТАСС

Боксер Пакьяо проведет следующий бой 23 апреля против Хорна

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо проведет свой следующий поединок 23 апреля против австралийца Джеффа Хорна. Об этом сообщает портал Sportsnet со ссылкой на промоутеров боксеров.

Предпочтительным вариантом проведения поединка для обоих боксеров является Австралия. Увеличить
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Отмечается, что место проведения боя пока не утверждено, однако предпочтительным вариантом для обоих боксеров является Австралия.

«Я думаю, от трех до четырех тысяч филиппинцев могли бы прилететь на данный бой, — сказал промоутер Пакьяо Боб Арум. — Это будет самый большой бой в истории Австралии, однако, пока не будет обеспечена финансовая сторона вопроса, мы должны рассматривать и другие варианты, в том числе на Ближнем Востоке и в США».

За профессиональную карьеру 38-летний Пакьяо провел 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью. 28-летний Хорн не знает поражений на профессиональном ринге, одержав победы в 16 боях (11 — нокаутом) и завершив ничьей один поединок.
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