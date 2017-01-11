«Поединок пройдет 18 февраля в андеркарте боя Бронер — Гранадос», — сказал собеседник агентства.

Питерсон является бывшим чемпионом мира по версиям WBA и Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе. В его активе есть победа над известным британцем Амиром Ханом. Всего на счету 32-летнего американца 34 победы (17 — нокаутом), три поражения и одна ничья.

В активе 28-летнего Аванесяна, который в последнем поединке победил знаменитого Шэйна Мосли, 22 победы (11 — нокаутом), одно поражение и одна ничья.