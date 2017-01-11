Чемпионский бой Аванесян — Питерсон пройдет 18 февраля в США
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Бой между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянином Давидом Аванесяном и американцем Ламонтом Питерсоном пройдет 18 февраля в Цинциннати (США). Об этом ТАСС сообщили в команде Аванесяна.
«Поединок пройдет 18 февраля в андеркарте боя Бронер — Гранадос», — сказал собеседник агентства.
Питерсон является бывшим чемпионом мира по версиям WBA и Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе. В его активе есть победа над известным британцем Амиром Ханом. Всего на счету 32-летнего американца 34 победы (17 — нокаутом), три поражения и одна ничья.
В активе 28-летнего Аванесяна, который в последнем поединке победил знаменитого Шэйна Мосли, 22 победы (11 — нокаутом), одно поражение и одна ничья.
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