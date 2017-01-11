Крис Юбенк-младший и его отец в резкой форме «прошлись» по Головкину
Британский
боксер-средневес Крис Юбенк-младший (23−1, 18 КО) и его отец Крис Юбенк в резкой форме высказались о казахстанце Геннадим Головкине (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, и возможном противостоянии с ним.
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Видимо, что-то случилось...
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По словам Криса
«У меня ощущение, что Крис сокрушит Головкина. Он ничего не ему противопоставить, ничего. У Головкина нет ни скорости, ни силы, ни боксерского ДНК, ни харизмы. А у моего сына все это есть», — заявил
«На мой взгляд, Головкин — медленный. На каждый его удар, я отвечу своими
Напомним, бой Головкина и
Позже
Сам
Между тем промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что они открыты для переговоров с
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