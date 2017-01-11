Крис Юбенк-младший и его отец в резкой форме «прошлись» по Головкину

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По словам Криса Юбенк-старшего, у Головкина нет шансов в бою с его сыном. Он считает, что Юбенк-младший во всем превосходит казахстанского боксера.

«У меня ощущение, что Крис сокрушит Головкина. Он ничего не ему противопоставить, ничего. У Головкина нет ни скорости, ни силы, ни боксерского ДНК, ни харизмы. А у моего сына все это есть», — заявил Юбэнк-старший в интервью talkSPORT.

«На мой взгляд, Головкин — медленный. На каждый его удар, я отвечу своими пять-шестью (ударами). Я знаю, что у меня крепкий подбородок и что я могу держать удар. Так что, если он не нокаутирует меня, то не сможет побить», — сказал Юбэнк-младший.

Напомним, бой Головкина и Юбенка-младшего мог состояться в 2016 году. Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.

Позже Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров.

Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.