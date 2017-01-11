Ранее стало известно, что в андеркарде боя Головкин — Джейкобс встретятся непобежденный никарагуанец Роман Гонсалес «Чоколатито» (46−0, 38 КО) и таиландец Висаксил Вангик (41−4−1, 38 КО).



— Вангик — серьезный соперник для Гонсалеса. В США он мало кому известен, но люди из мира бокса знают его. Когда в рамках одного вечера бокса дерутся GGG и «Чоколатито», которые, возможно, проводят свои самые тяжелые бои в карьере, это действительно самое лучшее и ценное сочетание для болельщиков. Ради этого они купят билет на Madison Square Garden или PPV-просмотр, — считает Лёффлер.