Том Лёффлер: GGG и «Чоколатито» в одном вечере бокса — лучшее сочетание для болельщиков!
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Лёффлер рассказал об андеркарде его боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на ESPN.
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Ранее стало известно, что в андеркарде боя Головкин — Джейкобс встретятся непобежденный никарагуанец Роман Гонсалес «Чоколатито» (46−0, 38 КО) и таиландец Висаксил Вангик (41−4−1, 38 КО).
— Вангик — серьезный соперник для Гонсалеса. В США он мало кому известен, но люди из мира бокса знают его. Когда в рамках одного вечера бокса дерутся GGG и «Чоколатито», которые, возможно, проводят свои самые тяжелые бои в карьере, это действительно самое лучшее и ценное сочетание для болельщиков. Ради этого они купят билет на Madison Square Garden или
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