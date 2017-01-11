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https://sport.mail.ru/news/boxing/28386214/
11 января 2017, 8:38 | Бокс | Sports.kz

Том Лёффлер: GGG и «Чоколатито» в одном вечере бокса — лучшее сочетание для болельщиков!

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Лёффлер рассказал об андеркарде его боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на ESPN.

Промоутер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) Том Лёффлер рассказал об андеркарде его боя с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Ранее стало известно, что в андеркарде боя Головкин — Джейкобс встретятся непобежденный никарагуанец Роман Гонсалес «Чоколатито» (46−0, 38 КО) и таиландец Висаксил Вангик (41−4−1, 38 КО).

— Вангик — серьезный соперник для Гонсалеса. В США он мало кому известен, но люди из мира бокса знают его. Когда в рамках одного вечера бокса дерутся GGG и «Чоколатито», которые, возможно, проводят свои самые тяжелые бои в карьере, это действительно самое лучшее и ценное сочетание для болельщиков. Ради этого они купят билет на Madison Square Garden или PPV-просмотр, — считает Лёффлер.

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