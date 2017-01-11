Андре Розье: Головкин будет получать более 100 ударов за раунд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Дэнни — панчер, наносящий большое количество ударов. Он даст волю рукам, мы планируем контролировать поединок, нанося более 100 ударов за раунд. Но будут не только удары, будет и движение. Мы соединим все аспекты воедино. Это будет прекрасный вечер. Джейкобс будет работать так, как его никто раньше не видел. Поверьте, мы подготовимся», — сказал Розье корреспонденту Thaboxingvoice.