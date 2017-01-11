Андре Розье: Головкин будет получать более 100 ударов за раунд
Тренер Дэниэла Джейкобса Андре Розье рассказал, какой тактики они намерены придерживаться в поединке с Геннадием Головкиным 18 марта, сообщает Sports.kz.
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«Дэнни — панчер, наносящий большое количество ударов. Он даст волю рукам, мы планируем контролировать поединок, нанося более 100 ударов за раунд. Но будут не только удары, будет и движение. Мы соединим все аспекты воедино. Это будет прекрасный вечер. Джейкобс будет работать так, как его никто раньше не видел. Поверьте, мы подготовимся», — сказал Розье корреспонденту Thaboxingvoice.
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