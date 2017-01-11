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11 января 2017, 8:37 | Бокс | Sports.kz

Андре Розье: Головкин будет получать более 100 ударов за раунд

Тренер Дэниэла Джейкобса Андре Розье рассказал, какой тактики они намерены придерживаться в поединке с Геннадием Головкиным 18 марта, сообщает Sports.kz.

Тренер <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса <span class=error>Андре</span> <span class=error>Розье</span> рассказал какой тактики они намерены придерживаться в поединке с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> 18 марта сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Дэнни — панчер, наносящий большое количество ударов. Он даст волю рукам, мы планируем контролировать поединок, нанося более 100 ударов за раунд. Но будут не только удары, будет и движение. Мы соединим все аспекты воедино. Это будет прекрасный вечер. Джейкобс будет работать так, как его никто раньше не видел. Поверьте, мы подготовимся», — сказал Розье корреспонденту Thaboxingvoice.

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