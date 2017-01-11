Российский комментатор оценил вероятность проведения боя Сауль Альварес - Канат Ислам

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«Почему же нереальный поединок? В таком бое нет ничего невозможного. Но лучше, конечно, некоторое время подождать. Возможно, это такое давление на команду Чавеса-младшего со стороны Альвареса», — отметил Стангрит.

Напомним, по сообщению Fightnews.com, слухи о бое Альварес-Ислам ходят среди боксерской общественности. Поединок может пройти 6 мая на стадионе «Даллас Ковбойз» в Техасе. Арена вмещает 80 тысяч человек.