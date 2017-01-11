Российский комментатор оценил вероятность проведения боя Сауль Альварес — Канат Ислам
Известный российский комментатор Григорий Стангрит прокомментировал информацию о том, что в мае мексиканец Сауль «Канело» Альварес может провести бой с казахстанским боксером Канатом Исламом. По его мнению, озвученного корреспонденту Vesti.kz, подобный бой не является невозможным.
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Видимо, что-то случилось...
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«Почему же нереальный поединок? В таком бое нет ничего невозможного. Но лучше, конечно, некоторое время подождать. Возможно, это такое давление на команду
Напомним, по сообщению Fightnews.com, слухи о бое
По данным издания, Альварес не против выставить на кон в бою с Исламом пояс WBO. При этом Альварес ведет переговоры о поединке на май со своим соотечественником Хулио Сезаром
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