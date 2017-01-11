Санчес выбрал спарринг-партнеров для Головкина на подготовку к бою против Джейкобса
Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес заявил. что он уже определился со
спарринг-партнерами для подготовки к бою против американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО).
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«Я использую одних и тех же
Ранее тренер также отметил, что в предстоящем бою
Добавим, что Джейкобс еще в конце декабря начал проводить спарринги. В тренировочном лагере американца будут украинец Евгений Хитров (14−0, 12 КО), 37-летний грузин Автандил Хурцидзе (32−2−2, 21 КО) и 31-летний украинец Сергей Деревянченко (9−0, 7 КО).
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
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