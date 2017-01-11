Санчес выбрал спарринг-партнеров для Головкина на подготовку к бою против Джейкобса

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«Я использую одних и тех же спарринг-партнеров почти каждый лагерь. Это Джулиус Джексон, Пол Мендес, Кит Макнил и Киандре Лезервуд. Также Джон Джексон всегда приезжает в наш лагерь. Все они сильные ребята, чем-то похожи на Дэнни и умеют хорошо бить. Сейчас главная задача — привести Головкина в форму, потому что этот парень (Джейкобс) представляет угрозу», — рассказал Санчес в беседе с Thaboxingvoice.

Ранее тренер также отметил, что в предстоящем бою кто-то из боксеров будет нокаутирован, поскольку процент нокаутов у Головкина и Джейкобса выше 90.

Добавим, что Джейкобс еще в конце декабря начал проводить спарринги. В тренировочном лагере американца будут украинец Евгений Хитров (14−0, 12 КО), 37-летний грузин Автандил Хурцидзе (32−2−2, 21 КО) и 31-летний украинец Сергей Деревянченко (9−0, 7 КО).