Джейкобс: Я уважаю Головкина и его команду, но в среднем весе будет новый абсолютный чемпион
Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) заявил, что он намерен отобрать у своего следующего соперника — чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) все его титулы.
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«Это тот бой, которого я всегда хотел. Это вершина, которую можно достичь, чтобы считать себя лучшим. Я имею предельное уважение к Геннадию и его команде. Я считаю, что эти ребята — лучшие в среднем дивизионе, но я должен выйти туда и доказать миру — и шокировать мира — что лучший — я. Если я буду готов на 100 психологически и физически, то будет новый абсолютный чемпион мира в среднем весе», — передает слова Джейкобса Sky Sports.
Ранее американец отметил, что у его команды есть план на предстоящий бой, а за него в ринге будут говорить его кулаки.
Со своей стороны Головкин назвал Джейкобса своим лучшим соперником, добавив, что им нужно выяснить, кто является «номером один» в среднем весе.
Напомним, их бой состоится 18 марта в
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