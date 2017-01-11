Джейкобс: Я уважаю Головкина и его команду, но в среднем весе будет новый абсолютный чемпион

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«Это тот бой, которого я всегда хотел. Это вершина, которую можно достичь, чтобы считать себя лучшим. Я имею предельное уважение к Геннадию и его команде. Я считаю, что эти ребята — лучшие в среднем дивизионе, но я должен выйти туда и доказать миру — и шокировать мира — что лучший — я. Если я буду готов на 100 психологически и физически, то будет новый абсолютный чемпион мира в среднем весе», — передает слова Джейкобса Sky Sports.

Ранее американец отметил, что у его команды есть план на предстоящий бой, а за него в ринге будут говорить его кулаки.

Со своей стороны Головкин назвал Джейкобса своим лучшим соперником, добавив, что им нужно выяснить, кто является «номером один» в среднем весе.