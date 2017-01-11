Том Леффлер объяснил, почему Головкину важно победить Джейкобса для дальнейшей карьеры
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF среднем весе Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), рассказал, как результат предстоящего боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) может отразиться на дальнейшей карьере казахстанского боксера.
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«Я могу заверить, что Геннадий Головкин и его тренер Абель Санчес на сто процентов сосредоточены на бое с Дэнни Джейкобсом. Моя работа заключается в том, что смотреть вперед и искать потенциальные варианты на будущее. Но все знают, что если Геннадий не выигрывает 18 марта, то любые переговоры, которые я вел, вылетят в окно. Так что, мы сосредоточены на сто процентов на Джейкобсе и считаем его реальной угрозой.
На счету Дэнни 12 нокаутов кряду, а у Головкина серия из 23 нокаутов. Я считаю, нас ждет новый рекорд, на это есть все шансы. Думаю, Санчес согласится со мной, что мы не хотим видеть 12 раундов 18 марта, — цитирует Леффлера BoxingScene.com.
Ранее промоутер также рассказал, что в контракте на бой Головкина и Джейкобса не предусмотрен пункт о проведении реванша между боксерами. Их поединок состоится 18 марта в
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